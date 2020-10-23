مع فشل التهدئة مرتين.. التصعيد يتواصل في كاراباخ آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:56 - GMT 21:56 تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:55 - GMT 21:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مع فشل التهدئة مرتين.. التصعيد يتواصل في كاراباخ PDF اطبع إقرأ أيضاً مليون إصابة بكورونا كل 3 أيام.. هل نصل إلى السيناريو الأسوأ؟ 21:55 GMT إقرأ أيضاً لقاح محتمل وآخر وهمي.. هكذا يتم حقن المتطوعين 21:57 GMT