مليون إصابة بكورونا كل 3 أيام.. هل نصل إلى السيناريو الأسوأ؟ آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:55 - GMT 21:55 تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:54 - GMT 21:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مليون إصابة بكورونا كل 3 أيام.. هل نصل إلى السيناريو الأسوأ؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً الاستخبارات الأميركية تؤكد تدخل روسيا وإيران الصين في الانتخابات 21:55 GMT إقرأ أيضاً مع فشل التهدئة مرتين.. التصعيد يتواصل في كاراباخ 21:56 GMT