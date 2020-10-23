مليون إصابة بكورونا كل 3 أيام.. هل نصل إلى السيناريو الأسوأ؟ آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:55 - GMT 21:55

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:54 - GMT 21:54

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