هكذا تتعرض الانتخابات الأميركية لتدخل دول أخرى آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:53 - GMT 21:53 تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1442 هـ - 23 أكتوبر 2020 KSA 00:45 - GMT 21:45 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هكذا تتعرض الانتخابات الأميركية لتدخل دول أخرى PDF اطبع إقرأ أيضاً الأزمة الليبية على أبواب الحل.. ما الخطوات؟ 23:59 GMT إقرأ أيضاً حظر تجول ليلي وإجراءات جديدة مشددة في فرنسا لمواجهة كورونا 21:54 GMT