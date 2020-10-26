استجابة شعبية واسعة لمقاطعة البضائع التركية في العالم العربي آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1442 هـ - 26 أكتوبر 2020 KSA 02:10 - GMT 23:10 تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1442 هـ - 26 أكتوبر 2020 KSA 02:09 - GMT 23:09 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك استجابة شعبية واسعة لمقاطعة البضائع التركية في العالم العربي PDF اطبع إقرأ أيضاً ماذا تعرف عن مرحلة الـ"بلتز" التي توصف بها الأيام الأخيرة في الانتخابات الأميركية؟ 23:09 GMT إقرأ أيضاً العالم يترقب اكتشاف جديد ومثير تعلن عنه ناسا قريباً 23:16 GMT