ماذا تعرف عن مرحلة الـ"بلتز" التي توصف بها الأيام الأخيرة في الانتخابات الأميركية؟ آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1442 هـ - 26 أكتوبر 2020 KSA 02:09 - GMT 23:09 تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1442 هـ - 26 أكتوبر 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ماذا تعرف عن مرحلة الـ"بلتز" التي توصف بها الأيام الأخيرة في الانتخابات الأميركية؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاصيل معسكرات حوثية تهدد الملاحة الدولية 20:52 GMT إقرأ أيضاً استجابة شعبية واسعة لمقاطعة البضائع التركية في العالم العربي 23:10 GMT