ماذا تعرف عن مرحلة الـ"بلتز" التي توصف بها الأيام الأخيرة في الانتخابات الأميركية؟ آخر تحديث: الاثنين 9 ربيع الأول 1442 هـ - 26 أكتوبر 2020 KSA 02:09 - GMT 23:09

تارخ النشر: الاثنين 9 ربيع الأول 1442 هـ - 26 أكتوبر 2020 KSA 02:00 - GMT 23:00

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