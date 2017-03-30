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اتهام صريح للحوثيين بتهديد الملاحة الدولية بمساندة من إيران

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اتهم قائد المنطقة المركزية الاميركية ايران بتسليح الحوثيين وتهديد التجارة والملاحة في البحر الاحمر في حين تناقش الادارة الاميركية خططاً عسكرية لاستعادة ميناء الحديدة المطلّ على البحر الاحمر ...
واشنطن التي لم تكشف بعد عن قرارها بهذا الشأن تبدو أكثر استعداداً لدعم عملية للتحالف في الميناء ومحيطه ...

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