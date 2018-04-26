قتل الصماد يولد اتهامات تنذر بانقلاب مسلح داخل صفوف الانقلابيين آخر تحديث: الخميس 10 شعبان 1439 هـ - 26 أبريل 2018 KSA 12:50 - GMT 09:50 تارخ النشر: الخميس 10 شعبان 1439 هـ - 26 أبريل 2018 KSA 12:48 - GMT 09:48 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك قتل الصماد يولد اتهامات تنذر بانقلاب مسلح داخل صفوف الانقلابيين PDF اطبع إقرأ أيضاً صباح العربية: صالة رياضية ذكية في دبي 10:00 GMT إقرأ أيضاً عاطل عن العمل في كل عائلة مغربية جراء تدهور الوضع 19:28 GMT