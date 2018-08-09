بعد غياب دام اربعة أعوام تعود الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك بأغنتين جديدتين
و تؤكد ان غيابها كان لأسباب خاصة منها عائلية و أخري دراسية
حلا تعود بحلة جديدة و ترد علي منتقديها علي السويشال ميديا و حقيقة خضوعها لعمليات تجميلية
عار من الصحة كونها لا تزال صغيرة في السن
فيما أكدت حلا أن اغنية "ممنوع اللمس" و أغنية "اوكي حبيبي " حققتا أصداء جيدة منذ طرحهما مؤخرا
حلا ذكرت لكاميرا العربية أنها غابت عن الساحة الفنية بسبب مشاكل عائلية علي حد قولها,
لكنها تعود للتواجد من جديد و تجهز لأعمال ستري النور قريبا
هل أجرت حلا الترك أي عملية تجميل؟
بعد غياب دام اربعة أعوام تعود الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك بأغنتين جديدتين