هل أجرت حلا الترك أي عملية تجميل؟

بعد غياب دام اربعة أعوام تعود الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك بأغنتين جديدتين

و تؤكد ان غيابها كان لأسباب خاصة منها عائلية و أخري دراسية

حلا تعود بحلة جديدة و ترد علي منتقديها علي السويشال ميديا و حقيقة خضوعها لعمليات تجميلية

عار من الصحة كونها لا تزال صغيرة في السن

فيما أكدت حلا أن اغنية "ممنوع اللمس" و أغنية "اوكي حبيبي " حققتا أصداء جيدة منذ طرحهما مؤخرا

حلا ذكرت لكاميرا العربية أنها غابت عن الساحة الفنية بسبب مشاكل عائلية علي حد قولها,

لكنها تعود للتواجد من جديد و تجهز لأعمال ستري النور قريبا