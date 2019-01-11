ملكة جمال الجزائر تتعرض للسخرية بسبب بشرتها السمراء آخر تحديث: الجمعة 4 جمادي الأول 1440 هـ - 11 يناير 2019 KSA 23:58 - GMT 20:58 تارخ النشر: الجمعة 4 جمادي الأول 1440 هـ - 11 يناير 2019 KSA 23:51 - GMT 20:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ملكة جمال الجزائر تتعرض للسخرية بسبب بشرتها السمراء PDF اطبع إقرأ أيضاً تفاعلكم | 25 سؤالا مع سلمى أبو ضيف 16:40 GMT إقرأ أيضاً دراسة مثيرة تتحدث عن انقراض الدببة القطبية بسبب تغيّر المناخ 22:51 GMT