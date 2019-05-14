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تضارب التصريحات الأميركية حول المفاوضات يحير الأسواق

المصدر: العربية.نت
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قال رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث Equiti Group "إن الأسواق تشهد معركة سياسية تجارية بحتة ومعركة عض أصابع بين الصين وأميركا بشكل واضح وصريح، حيث بدأت الأسعار تعكس هذا الارتباك الموجود وعدم القدرة على التوصل لاتفاق نتيجة وعورة وصعوبة هذا الاتفاق".

وأضاف "تصريحات ترمب بأن هناك اجتماعا واقترابا من اتفاق وجهات النظر هي محاولة للتخفيف من الأثار السلبية التي حققتها فرض الرسوم الإضافية، وبالتالي امتصاص الصدمة نوعاً ما".

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