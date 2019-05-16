النقد الدولي: ربط السعودية سعر الصرف بالدولار يفيدها جيداً

قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار، إن رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 1.9% في 2019 يأتي ترجمة للحركة الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف السعيد "الركائز التي وضعها صندوق النقد في تقريره هي نفس الركائز التي تعتمد عليها الرؤية".

وقال صندوق النقد الدولي، إن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار لا يزال هو النظام الأنسب للمملكة، نظراً لهيكل اقتصادها وطبيعته.

وتوقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في 2019، ليعزز النمو الاقتصادي الكلي ليصل إلى 1.9%، وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8%.

كما أشار الصندوق إلى أن ارتفاع الإنفاق العام في #السعودية من شأنه دعم النمو، ولكنه أيضا سيدفع عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.

وأوضح صندوق النقد أن تقديراته تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج النفط 10.2 مليون برميل يوميا، ومتوسط سعر النفط عند 65.5 دولار للبرميل.