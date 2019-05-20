بنك بيبلوس: عجز ميزانية لبنان يتضمن تخفيض الإنفاق بملياري دولار

قال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس إن البنوك اللبنانية ستشارك بالسندات بالنسبة الأكبر. القطاع المصرفي البناني يسمح هذا الاقتراح ولكن لغاية اليوم لم تتقدم السلطات اللبنانية وبالتحديد الحكومة اللبنانية بأي اقتراح رسمي ومفصل إلى جميعية المصارف في لبنان

وأضاف "ما يحدث اليوم هو محادثات بين وزارة المالية ومصرف لبنان من جهه أخرى، ولكن هناك اتفاقا بين مصرف لبنان والمصارف التجارية واضح جداً أن المصارف لن ترغم على الاكتتاب بسندات خزينة بـ1%، ولكن سيكون الاكتتاب بشكل فردي واختياري وكل مصرف بحسب إمكانياتة وبحسب إرادتة".

وتابع "لغاية اليوم تنتظر المصارف اللبنانية موازنة جديدة لعام 2019 تتضمن تخفيض للنفقات بملياري دولار على الأقل وتحسين الإيرادات على الأقل بمليار دولار بدون زيادة الضرائب مما سيشكل صدمة في الأسواق تؤدي لخفض الفوائد على سندات الخزينة وبالتالي تخفض خدمة الدين. نعتقد أن الخطوة الأولى يجب أن تكون الموازنة العامة ولا يجب الاعتماد على سندات خزينة بفائدة بـ1% لأن المصارف ساهمت في 2002 بمؤتمر باريس 2 بشراء 3 مليارات و600 مليون دولار سندات خزينة بالليرة اللبنانية بفائدة 0% على فترة سنتين وساهم مصرف لبنان بهندسات مع وزارة المالية بلغ حجمها 4 مليارات و100 مليون دولار وأدت هذه المساهمات لخفض كلفة الدين وخفض حجم الدين العام بعام 2002 ولكن لم تطبق السلطات اللبنانية الإصلاحات التي تعهدت بها في مؤتمر باريس 2 فالمصارف ليست مستعدة لإعادة هذة التجربة والاكتتاب بسندات خزينة بعوائد منخفضة".