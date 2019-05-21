كيف سيكون رد فعل الصين على الإجراءات الأميركية؟

قال رامي أبو زيد مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets إن هناك خطوات جديدة تتخذها الإدارة الأميركية كل يوم ولديها القدرة الكافية على مفاجأة الأسواق بمزيد من الإجراءات التصعيدية ولكن السؤال الأهم هو ماذا سيكون رد الصين على هذه الإجراءات خصوصاً أن هناك ضغطا متزايدا على بكين للوصول إلى اتفاق بأسرع ما يمكن ومن الواضح أن الصياغة النهائية للاتفاق التجاري المرسل لبكين عاد مرة أخرى بحذف ما يقارب 100 ورقة من هذه الاتفاقية وبالتالي الصين ترى أنه ليس هناك عدالة في صياغة هذه الاتفاقية وهو العامل الرئيسي الذي تم الخلاف حوله.

وأضاف "الصين لديها من النفس الطويل ما يكفي لتحتمل هذه الضغوط ولكن المشكلة الأكبر في الاقتصاد الذي سيتأثر، ويكون الجميع خاسرا، كما رأينا بالأمس تراجعات على أسهم الشركات التكنولوجية في الولايات المتحدة الأميركية والصين تمثل سوقا هاما للعديد من الشركات الأميركية الكبرى".