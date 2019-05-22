ما سبب تراجع سعر الاكتتاب في "المراكز العربية"؟

سجل سهم شركة المراكز العربية في أول أيام تداولاته في السوق المالية (تداول)، انخفاضا عن سعر الاكتتاب العام البالغ 26 ريالا للسهم.

وانخفض السهم مع بداية الجلسة بأكثر من 5% إلى 24.68 ريال.

وقال وائل عبد الرسول، مسؤول الوساطة الدولية في United Securities، إن السبب في تراجع تداولات المستثمرين المحليين والأجانب للسهم يعود لضعف قطاع التجزئة الذي يعاني خلال الفترة الحالية مع تراجع الاستهلاك وخروج الأجانب من السوق السعودي.

وأضاف "تمركز الشراء على الأسهم القيادية، لذلك لا نرى أي إقبال كبير على الأسهم الأخرى في السوق السعودي".