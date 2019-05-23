كيف يتفاعل الإسترليني مع ضبابية البريكست؟

قال رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في شركة Equiti Group، إنه مع توقعات أن خروج تيريزا ماي من المعركة الحالية يعيد خلط الأوراق مجدداً، ويزيد من احتمالية بعض الاسيناريوهات التي كانت استبعدت مع وجود تيريزا ماي دون صفقة.

وأضاف "عدم الوضوح وعدم اليقين يعود مجدداً على أداء الباوند في ظل قوة الدولار الحالية".

وبلغ الدولار أعلى مستوياته في شهر في الوقت الذي امتدت فيه الضبابية الاقتصادية والسياسية عبر أوروبا وآسيا، مما دفع معظم العملات الرئيسية مثل اليورو واليوان للهبوط.



وتتسبب المخاوف بشأن قطاع الصناعات التحويلية الألماني، وتأثير الحرب التجارية على اقتصادات آسيا وتعمق المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات البرلمانية المقبلة في أوروبا في أوقات صعبة للعديد من الدول في أوروبا وآسيا.



وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 98.189 وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل، حين سجل ذروة عامين عند 98.33.



ونزل اليورو ليسجل أدنى مستوى في شهر عند 1.1133 دولار في التعاملات المبكرة بينما كاد الجنيه الإسترليني ينزل دون مستوى 1.26 دولار للمرة الأولى منذ أوائل.