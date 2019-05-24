ماهو بديل "هواوي" عن "أندرويد"؟

كشف تقرير لشركة "هواوي" الصينية أنها قد تطرح نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول في الصين، بحلول الخريف القادم، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة الشركة في القائمة السوداء.

وقال نادر عزت خبير تكنولوجيا المعلومات إن "الحرب تغيرت من حرب تجارية إلى حرب باردة في قطاع التكنولوجيا وإن الخلاف سيغير خارطة العالم في المجال التكنولوجي لأن هواوي نفت كل التهم الموجهة إليها وهي تتعلق بتهم في التجسس والأمن القومي الأميركي".

وأضاف عزت "هواوي ستواصل أعمالها لأنها لا تحتاج لغوغل، فالشركة انتجت ملايين من الهواتف المحمولة من غير الاحتياج لغوغل".