هل تشهد الأسواق ربيعاً جديداً للعملات المشفرة؟

أكد محمد عبدالمطلب، المدير المشارك في x-pay أن العملات الافتراضية موجودة وستبقى وسيكون لها دور أساسي في الأسواق العالمية على مجال الـ 5 سنوات القادمة.

وأضاف "تقلبات أسعار العملات المشفرة سيستمر لكن اتجاهات شركات كبيرة بالسماح للمشتركين باستخدام العملات المشفرة في تعاملاتهم وهو ما يعطي ثقة أكبر في التعامل بالبتكوين".

وارتفعت قيمة عملة "بيتكوين" إلى أعلى مستوى منذ عام، بتأثير موجة ارتفاعات قوية للعملات الرقمية المشفرة.

وحققت "بيتكوين" مكاسب بنحو 10% منذ يوم الجمعة، لترتفع قيمتها بأكثر من 70% منذ مطلع الشهر، فيما ارتفعت كل من عملتي Litecoin وEther بـ9% و6% على التوالي.

وبلغ سعر "بتكوين" نحو 8720 دولاراً، بحسب موقع coinmarketcap، بينما كان عند قرابة 3750 دولاراً في بداية العام.