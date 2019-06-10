عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيديو العربية

ما تأثيرات ارتفاع التضخم في مصر على مسار أسعار الفائدة؟

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال شهري مارس وأبريل.

ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو من 0.5% في أبريل.

وقال محمد كمال، مدير تداول المؤسسات المحلية في شركة الرواد لتداول الأوراق المالية: "نحن بانتظار اجتماع المركزي الشهر المقبل، ومن المتوقع أن نرى تفعيل المرحلة الثالثة من خفض الدعم عن الطاقة، وتكمن أهميته لتأثيره على معدلات التضخم وبالتالي ستؤثر على أسعار الفائدة في مصر. ومن المتوقع أن نرى ارتفاعا في معدلات التضخم خلال الشهور القادمة، وأن نرى ثباتا في معدلات الفائدة الحالية لمراقبة أحجام التضخم".

إقرأ أيضاً كم حجم التدفقات المتوقعة للسوق السعودي مع دخول MSCI؟ كم حجم التدفقات المتوقعة للسوق السعودي مع دخول MSCI؟ 10:47 GMT
إقرأ أيضاً هل تشهد الأسواق ربيعاً جديداً للعملات المشفرة؟ هل تشهد الأسواق ربيعاً جديداً للعملات المشفرة؟ 11:13 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر