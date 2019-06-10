ما تأثيرات ارتفاع التضخم في مصر على مسار أسعار الفائدة؟

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال شهري مارس وأبريل.

ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو من 0.5% في أبريل.

وقال محمد كمال، مدير تداول المؤسسات المحلية في شركة الرواد لتداول الأوراق المالية: "نحن بانتظار اجتماع المركزي الشهر المقبل، ومن المتوقع أن نرى تفعيل المرحلة الثالثة من خفض الدعم عن الطاقة، وتكمن أهميته لتأثيره على معدلات التضخم وبالتالي ستؤثر على أسعار الفائدة في مصر. ومن المتوقع أن نرى ارتفاعا في معدلات التضخم خلال الشهور القادمة، وأن نرى ثباتا في معدلات الفائدة الحالية لمراقبة أحجام التضخم".