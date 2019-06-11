3 أسئلة يحتاج المستثمر إلى طرحها قبل الاستثمار بسوق الأسهم

أظهر التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة في السوق السعودية لشهر مايو الماضي ارتفاع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 6.64%، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 78% عن الشهر الأسبق.

وقال خالد البداح، الرئيس التنفيذي في شركة غولدمان ساكس السعودية إن أبرز الأسئلة التي يحرص المستثمر الأجنبي على طرحها قبل الاستثمار في السوق المالي تكمن بدراسة مستفيضة للسوق.

وأضاف البداح" فيما يتعلق بالسوق السعودي جاءت أبرز الأسئلة حول فهم البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة. المستثمر الأجنبي يركز على القطاعات التي ستتأثر بشكل كبير في رؤية 2030 ومن ثم لقاء الشركات الرائدة في هذة القطاعات وبناء على ذلك يحددون قرارهم الاستثماري بالإضافة للنظر بحوكمة الشركات والشفافية".