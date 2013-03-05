الدوري الإيطالي: الإنتر قلبها "غمّ" على كاتانيا

عاد إنتر ميلان من بعيد وحول تخلفه أمام مضيفه القوي كاتانيا بهدفين نظيفين إلى فوز قاتل 3-2، اليوم الأحد، في المرحلة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدا فريق المدرب اندريا ستراماتشيوني في طريقه لتلقي هزيمته السابعة في مبارياته الثماني الأخيرة بعيدا عن ملعبه "جوسيبي مياتزا" (المباراة الأخرى انتهت بالتعادل)، وذلك بعدما تخلف أمام مضيفه بهدفين من الارجنتيني غونزالو بيرغيسيو (7) وجوفاني ماركيزي (19).

لكن "نيراتزوري" انتفض في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر الأرجنتيني ريكاردو الفاريس (52) قبل أن يتمكن مواطنه البديل رورديغو بالاسيو من إدراك التعادل (70) ثم خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وهذا الفوز الأول لإنتر الذي خسر أمام فيورنتينا وتعادل مع جاره ميلان في المرحلتين السابقتين، خارج "جوسيبي مياتزا" منذ تغلبه على يوفنتوس المتصدر 3-1 في المرحلة الـ11 وبالتحديد في الثالث من نوفمبر الماضي.

ورفع انتر رصيده الى 47 نقطة في المركز الخامس بنفس عدد نقاط لاتسيو الرابع الذي كان خسر، أمس السبت، أمام ميلان صفر-3 ما ادى إلى تخليه للأخير وبفارق نقطة عن المركز الثالث المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبدوره، استعاد فيورنتينا توازنه بعد خسارته في المرحلة السابقة امام بولونيا (1-2)، وذلك بفوزه على ضيفه كييفو بهدفين لمتويل باسكوال (4) والأرجنتيني مارسيلو لاروندو (78)، مقابل هدف للغاني اسحاق كوفي (38).

ورفع "فيولا" رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن إنتر.

وبقي أودينيزي في دائرة الصراع الى التأهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بفوزه على مضيفه الجريح بيسكارا بهدف لانتونيو دي ناتالي (8) الذي رفع رصيده الى 15 هدفا هذا الموسم ورصيد فريقه الى 37 نقطة.

وتغلب سمبدوريا على ضيفه بارما بهدف سجله ماورو ايكاردي (59)، فيما فاز بولونيا على ضيفه كالياري بثلاثة أهداف للفرنسي سفير تايديه (5) واليساندرو ديامانتي (18) وكريستيان باسكواتو (90) في لقاء خاضه الضيف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد فرانشيسكو بيتسانو.

وابتعد أتالانتا نسبيا عن منطقة الخطر بعد فوزه على مضيفه سيينا، أحد منافسيه للبقاء في دوري الأضواء، بهدفين سجلهما جاكومو بونافنتورا (3 و67).

وتعادل تورينو مع ضيفه باليرمو متذيل الترتيب صفر-صفر.