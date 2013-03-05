الدوري الإيطالي: ميلان ينتزع المركز الثالث من لاتسيو

استغل ميلان النقص العددي في صفوف منافسه ولقن ضيفه لاتسيو درسا قاسيا بالتغلب عليه 3-صفر، اليوم السبت، في المرحلة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم وينتزع منه المركز الثالث في جدول المسابقة.

وتلقى لاتسيو صدمة مبكرة في المباراة بطرد لاعب خط وسطه أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 16 .

واستغل ميلان تفوقه العددي ليستعيد نغمة الانتصارات في المسابقة بعدما تعادل 1-1 مع جاره انتر ميلان قبل أيام في المرحلة السابقة من البطولة.

ورفع ميلان رصيده إلى 48 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق نقطة أمام لاتسيو وبفارق 11 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر والذي تعادل 1-1 في افتتاح مباريات المرحلة أمس الجمعة مع نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

ويدين ميلان بالفضل الكبير في هذا الفوز إلى لاعبه جانباولو باتزيني الذي سجل الهدفين الأول والثالث للفريق في الدقيقتين 40 و60 كما أحرز زميله الغاني كيفن برينس بواتينج الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 44 .

