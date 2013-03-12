رئيس الهلال: يعترفون بأننا متضررون .. ثم يستغربون دفاعنا عن حقوقنا

استنكر رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، محتوى الخطاب الذي تلقته إدارة ناديه من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أحمد عيد، ويرفض فيه الطلب الذي تقدمت به إدارة الهلال لإعادة جدولة الجولة رقم (26) في دوري المحترفين السعودي.

وتلخص استنكار رئيس الهلال لخطاب اتحاد القدم السعودي في الجملة التي تضمنها، ونصت على: "وكما لا يخفى عليكم بأن أي قرار يتم اتخاذه في كافة شؤون الحياة لا بد أن يكون له من متضررين". وكتب قبل قليل مغرداً على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سبحان الله، الاتحاد السعودي يعترف بأننا متضررون، وهناك من يستكثر علينا الدفاع عن حقوق نادينا لإزالة ضرر وقع علينا بشهادة الاتحاد نفسه".

وكان عبدالرحمن بن مساعد أكد أن إدارته بصدد اعتماد قرار عدم السماح للاعبي الفريق الانضمام للمنتخب إلا وفقاً للمدة المحددة حسب أنظمة الاتحاد الدولي وأنظمة الاحتراف، مشيراً إلى أن هذا القرار سيبدأ تطبيقه بعد مباراة منتخب بلاده ضد إندونيسيا التي ستقام أواخر مارس/أذار الجاري.

وكشف الرئيس الهلالي أن "قرارهم سيتضمن أيضاً عدم السماح للاعبي الهلال بالمشاركة في البطولات غير الرسمية التي يشارك بها منتخبنا الوطني، وذلك وفقاً للأنظمة المتعارف عليها عالمياً".