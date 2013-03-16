أوزيل: كلما قرأت القرآن .. غشت رونالدو حالة من السكينة

عبّر صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، الألماني مسعود أوزيل، عن حالة السكينة التي يشعر بها زميله بالفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عند سماعه لتلاوة القرآن الكريم في الأوقات التي يجلس فيها معه.

ونقلت صحيفة "بي كي إس بيانغ" الإلكترونية الإندونيسية تصريحاً لأوزيل أكد فيه أن زميله بالفريق "كريستيانو رونالدو" يكون في حالة سكينة لدى سماعه لي وأنا أتلو آيات من القرآن الكريم".

واعتاد اللاعب الألماني من أصول تركية على قراءة الفاتحة قبل كل مباراة، كما التقطت عدسات الكاميرات صوراً له وهو يردد الآذان أثناء مباراة فريقه الودية أمام المنتخب الكويتي العام الماضي.

ولم تؤكد الصحافة الإسبانية حديث أوزيل للصحيفة الإلكترونية الإندونيسية الذي تم تداوله البارحة على نطاق واسع ولم تنفه، ولم يفعل أيضاً اللاعب ذو الأصول التركية.

يذكر أن "رونالدو" قد تبرع في وقتٍ سابق بمبلغ 100 ألف يورو لصالح ضحايا الألغام الأرضية المسلمين في أفغانستان، إذ قرر التبرع بهذا المبلغ إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شريكة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عهد طويل، في إطار حملتها لدعم ضحايا الألغام الأرضية في أفغانستان والتي تستهدف المسلمين بشكل أساسي، كما سبق لهداف ريال مدريد أيضاً التبرع بحذائه لمؤسسة ريال مدريد الخيرية التي تتكفل ببيع متعلقات اللاعبين في مزاد علني على أن يذهب ريعه إلى دعم مدارس الأطفال الفلسطينية في قطاع غزة.

كما قام في وقتٍ سابق بمبادرة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بجمع 30 مليون دولار لمساعدة الصومال في أسبوعين فقط، حيث كتب آنذاك رسالة بهذا المعنى للجمهور مع فيديو لأطفال وشيوخ الصومال، على صوت المطرب العالمي بوب مارلي.

