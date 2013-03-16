12 ثانية.. تُصوِّر "رعب" لاعبي سان جيرمان من برشلونة

أظهر مقطع فيديو قصير، مدى الصدمة والذهول على وجوه لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، لدى إعلان قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي وضعتهم في مواجهة برشلونة الإسباني، فيما كشفت صحيفة "كاتالونية" عن مشهد مغاير تماماً لدى لاعبي "البرشا" خلال مراسم القرعة.

ونشرت مواقع فرنسية مقطع الفيديو ومدته 12 ثانية فقط، وقد ظهر فيه عدد من لاعبي باريس سان جيرمان وهم يشاهدون مراسم القرعة على شاشة التلفاز داخل غرفة تغيير الملابس قبل حصة تدريبية للفريق، وقد ضجّ المكان بالصخب بمجرد رؤية اللاعبين للورقة التي تحمل اسم "برشلونة".

وحينما ردد اللاعب الإنكليزي السابق، ستيف ماكمانمان، سفير نهائي البطولة الأوروبية، اسم برشلونة، معلناً أنه سيواجه باريس سان جيرمان، صاح العديد من اللاعبين بشكل هستيري، وكأنهم أصيبوا بالرعب، ونهض معظم من كان في القاعة من مكانه مفضلاً المغادرة.

كما وضع أحد اللاعبين يديه على رأسه وخرج مسرعاً من القاعة في لقطة توحي بمدى الصدمة التي انتابته، بينما راح بعض زملائه يضربون كفاً بكف، وفضل آخرون الضحك بشكل هستيري، في مشهد أثار الكثير من ردود الفعل الساخرة، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الصدمة من الوقوع أمام برشلونة لم تصب لاعبي النادي الباريسي فحسب، بل إن مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي بدا غير سعيد بما تمخضت عنه القرعة، وإن حاول أن يكون دبلوماسياً في ردوده وتعليقاته.

وأقر أنشيلوتي بأن حظوظ برشلونة في التأهل للدور نصف النهائي أوفر من فريقه، مشيراً إلى أن مواجهة الفريق الكاتالوتي ستكون صعبة جداً، خصوصاً أن عامل الخبرة يصب في صالح رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أنه أكد أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ويمكن لفريقه أن يحقق مفاجأة ويتجاوز تلك المحطة الأوروبية.

ورغم امتلاك باريس سان جيرمان لعدد لا بأس به من النجوم، بفضل انتعاش خزينته بالأموال القطرية، فإن وسائل الإعلام الفرنسية وجماهير النادي على حد سواء لم تبد أي ثقة في إمكانية تأهل الفريق للدور المقبل على حساب برشلونة، وسط إجماع على أن الهوّة بين الفريقين لا تزال شاسعة.

سعادة في برشلونة

وعلى النقيض، كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية في تقرير وصفته بـ"السري" أن لاعبي برشلونة كانوا سعداء جداً بنتيجة القرعة، وقد صفّق بعضهم فرحاً لدى معرفتهم بهوية منافسهم في الدور المقبل للمسابقة الأوروبية العريقة.

وذكرت الصحيفة أن لا أحد يستطيع إنكار حالة الارتياح داخل برشلونة من القرعة، بعدما أبعدت عن الفريق منافسين أقوى بكثير من باريس سان جيرمان، على غرار يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني.