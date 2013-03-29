أرسنال يخطط لغزو برشلونة.. مطلوب 3 لاعبين

يبدو أن فريق أرسنال الإنكليزي في طريقه إلى تغيير الصورة النمطية السائدة التي لطالما عُرفت عنه في الملاعب الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، والتي تصوره على أنه الدجاجة التي تبيض ذهباً لفريق برشلونة، متصدر الدوري الإسباني.ط

ويسعى مجلس إدارة الفريق اللندني لتعزيز صفوف الفريق بعدة لاعبين، من أجل المنافسة على الألقاب الموسم القادم، والتي غابت عن خزائن الفريق منذ أعوام عدة، إذ يأتي هذا القرار بعد عملية تصفية اللاعبين التي باشرت بها الصيف الماضي عندما استغنت عن خدمات المهاجم فان بيرسي والحارس الإسباني مانويل آلمونيا، والمكسيكي كارلوس فيلا، وهنري لانسبيري، فضلاً عن إعارة كل من الدنماركي نيكلاس بيندتنر، والبرازيلي دنيلسون، بالإضافة إلى الكوري بارك تشو يونغ.

ويتسلح فريق "المدفعجية" بسلاح العلاقة التاريخية الوطيدة التي تجمع إدارة ناديه بإدارة فريق برشلونة، من أجل الانقضاض على ثلاثي الفريق الكتالوني المتوقع خروجهم: المهاجم الإسباني دافيد فيّا، ومواطنه حارس المرمى فيكتور فالديز، بالإضافة إلى جناح برشلونة الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن المدير الفني للفريق الإنكليزي، الفرنسي أرسين فينغر، قد وجد ضالته في الثلاثي الكتالوني من أجل تطبيق نهج جديد في الفريق يقوم على سياسة مزج اللاعبين الشباب مع لاعبي الخبرة.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن المدير الفني لـ"المدفعجية" يرى أن حارس مرمى الفريق الكتالوني فيكتور فالديز هو الأقرب للانضمام لفريقه، خاصة بعد القرار الذي اتخذه بالرحيل عن "البارسا" الصيف المقبل أو بعد انتهاء عقده الذي يستمر حتى صيف عام 2014.

ويعول المدرب الفرنسي كثيراً على مواطنه ولاعب أرسنال السابق وبرشلونة، تييري هنري، لمحاولة ضم حارس برشلونة الذي تربطه به علاقة أكثر من رائعة.

ويسعى "فينغر" للتعاقد مع "فالديز" بعد تردي مستوى حارس مرماه فويتشخ تشيزني الذي فقد الثقة فيه، ما أدى إلى استبداله بمواطنه لوكاس فابيانسكي في آخر مباراتين ضد بايرن ميونيخ وسوانسي.

يذكر أن برشلونة قد ضم لاعبين عدة من أرسنال في السنوات القليلة الماضية مثل تيري هنري وألكسندر هليب وسيسك فابريغاس وأخيراً ألكسندر سونغ.