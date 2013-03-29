عمرهما 95 عاماً.. ويشاركان في سباق جري "مثير"

لم تمنع سنوات عمرهما التي جاوزت الـ90، مسنين أوروبيين من تحدي متاعب الجسد والمشاركة في سباق عدو لمسافة 60 متراً على هامش بطولة أوروبا لألعاب القوى التي تجري في السويد.

وحرص منظمو البطولة على الاستجابة لرغبة "العجوزين" وتنظيم سباق خاص بهما على هامش البطولة، وسط تصفيق حار من الجمهور الذي تواجد في ملعب مدينة غوتنبروغ.

وحضرت الإثارة بقوة في السباق رغم بطء حركة الرجلين المسنين الفنلندي ليماري كوبينين والبلجيكي إيميل باولس، حيث سيطر عليه الأول منذ البداية وظل في المقدمة حتى الأمتار الأخيرة، والتي شهدت تحولاً دراماتيكياً، ونجح باولس في قلب الطاولة على رأس كوبينين والوصول أولاً لخط النهاية ليكسب الرهان.

ويبلغ كلا العجوزين 95 من العمر، حيث ولدا عام 1918، ورغم ذلك ظهرا في لياقة جيدة لا تتناسب أبداً مع تقدّمهما الكبير في العمر، وتحلياً بالإرادة والعزيمة التي يفتقدها كثيرون ممن هم أصغر من أحفادهما.