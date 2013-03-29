مدريديون يحتشدون في مظاهرة: لا تسمحوا لـ"مورينهو" بالرحيل

دعا عدد كبير من أنصار فريق ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى تنظيم مظاهرة جماهيرية حاشدة في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك من أجل المطالبة ببقاء مدرب الفريق الأول بالنادي البرتغالي جوزيه مورينهو، على رأس الإدارة الفنية بالفريق.

وبحسب صحيفة "الديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن جماهير ريال مدريد تعتزم الخروج في مظاهرة جماهيرية حاشدة تجوب شوارع العاصمة الإسبانية مدريد في السادس من أبريل/نيسان المقبل، وذلك لدعم المدير الفني للفريق، جوزيه مورينهو، إزاء الحملة الشرسة التي يتعرض لها في وسائل الإعلام الإسبانية.

وحددت جماهير "الميرنغي"، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مدريد، من مساء يوم السادس من أبريل موعداً لانطلاق تلك المظاهرة، حيث من المقرر أن تبدأ عند محطة "نويفوس مينيستيروس" في أحد شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، على أن تستكمل نحو ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل النادي الإسباني، من أجل متابعة مباراة الفريق التي ستجمعه بنظيره ليفانتي بالدوري الإسباني لكرة القدم.

ولاقت هذه الخطوة استحساناً كبيراً لدى عدد كبير من وسائل الإعلام الإسبانية التي تُعرف بتأييدها للمدرب "الاستثنائي" على رأسها صحيفة "الديفنسا سنترال" التي اعتبرت هذه الخطوة إيجابية من أجل الحفاظ على استقرار الفريق في الآونة الأخيرة.

كما أبدى الصحافي الإسباني توماس رونثيرو، الذي يشتهر بولائه التام لنادي ريال مدريد، ترحيبه الشديد بهذا الاقتراح، مطالباً مدربه المفضل أن يخرج للعلن في المظاهرة وأن يشكر تلك الجماهير التي قررت الدفاع عنه.

كما أعلن زميله الصحافي الآخر، سيرو لوبيز، عن تأييده الكامل لمورينهو، مؤكداً مشاركته في تلك المظاهرة.

وأشار "لوبيز" إلى أن مصلحة الريال فوق الجميع، مضيفاً: "سوف أتواجد مع المتظاهرين يوم السادس من أبريل، وسوف أرفع صورة مورينهو من أجل مطالبته بالاستمرار ومطالبة الرئيس بيريز بالإبقاء على المدرب البرتغالي".