فضيحة "التلاعب" بالمباريات.. تهز الدوري الإسباني

نشرت صحيفة (ماركا) الإسبانية تفاصيل جديدة في قضية التلاعب بمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم بعد تكهنات صحفية بالتلاعب بمباراة ديبورتيفو لاكرونا وليفانتي الإسبانيين في الجولات الأخيرة من الليجا حيث فتحت المباراة ذاتها مجالا كبيرا للشك في الأوساط الرياضية الإسبانية حول صحة أخبار التلاعب بالمباريات.

ونشرت الصحيفة الإسبانية اليوم تصريحات موثقة لبعض المدربين ورؤساء الأندية واللاعبين اعترفوا فيها بالتلاعب بمباريات الدوري الإسباني للدرجة الأولي والدرجة الثانية.

وبدأت الصحيفة نشرها لتسجيلات الرؤساء حيث قال رئيس أحد أندية الدرجة الأولى "كان هناك في رايو محاولات للاتصال بأحد لاعبي رايو فالكيانو من قبل أحد المبعوثين من فريق ريال مايوركا.. لكن اللاعب أخبر مدربه على الفور وبدوره كتم المدرب والنادي الموضوع، لكنني لن أصمت" وأكدت الصحيفة أن اللاعب هو ظهير أيسر فريق رايو فالكيانو جوزيه مانويل كاساد، فيما أكد رئيس أحد الأندية الكبرى في الدرجة الثانية قضية التلاعب قائلا "هناك بعض الفرق عرضت علينا أن يخسروا أمامنا لكن بطريقة غير مباشرة بالطبع".

ونقلت ماركا تصريح أحد مدربي الدرجة الأولى بقوله "ترددت طويلا قبل أن أضع لاعبا في التشكيل، لأنني لم أكن أعرف ما إذا كان قد تم شراؤه أم لا، يمكن ألا تكون واثقا في نصف القائمة، ولكن إذا استبعدت هؤلاء الذين تشك فيهم وأشركت لاعبين شباب فإنهم سيوجهون إليك الاتهامات أنك لا تريد الفوز".

وكشف المدرب ذاته عن التقنية التي يتبعها المتلاعبين بقوله "دائما يشترون المدافع أو حارس المرمى ويشترون المهاجم فقط في حالة أنه مهاجم من طراز رفيع".

ونقلت الصحيفة عن لاعب في أحد الفرق قوله "قبل مباراتنا أمام ليفانتي، تحدث الينا المدرب في المحاضرة التي تسبق المباراة وقال باللفظ: سنلعب بقوة وننافس ونحرز أهدافا، هذا ما نهدف إليه.. إذا أحرزنا هدفا، فإنهم سيحرزون هدف التعادل، إذا أحرزوا هدفا فإننا سنتعادل، إذا جاءت الدقيقة 85 والمباراة متعادلة، فسوف نتوقّف" وانتهت المباراة بالفعل بالتعادل السلبي بين الفريقين واكمل اللاعب بقوله.. "وأكد المدير الفني علينا ألا نتظاهر طوال المباراة بأننا نعلم النتيجة".

ويبدو أن القارة العجوز في طريقها لمعرفة فضيحة جديدة بالتلاعب بالمباريات بعد فضيحة "الكالشيوبولي" في إيطاليا والتي هبط علي إثرها نادي يوفنتوس الايطالي الي الدرجة الثانية وتم سحب اللقب منه فيما تم اكتشاف التلاعب في المانيا منذ عدة أسابيع.

اعتراف

واعترف أحد لاعبي فريق خيريز الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بتأكيده بأنه تلقى مكالمة قبل مباراة قرطبة بقوله: "نعم لقد حدثوني وقالوا هل أنت مستعد لفعل ذلك (يقصد أن يغش في المباراة) فأجبت بلا، لم أعلم اذا كان مدرب يحدثني أم لاعب أم رئيس نادي. فقط سألوني بكل وضوح هل أنت مستعد لفعل ذلك في وقت محدد في المباراة فأجبت بلا وانقطع الاتصال على الفور".

ويضيف: "الفريق شكرني على ردة فعلي على الرغم من عدم علمنا مصدر الاتصال أو هل هي مزحة أو شخص ما يريد أن يشوه سمعة فريق قرطبة".

ويؤكد اللاعب أن ردة الفعل في هذا الموضوع تختلف من شخص الى آخر بقوله: "هذا يعتمد على كل شخص أولا وأخيرا، بالنسبة لي هذه الأموال لن استطيع الاستمتاع بها، بالنسبة لي ليس كل شيء له ثمن، لكن كفريق فنحن متحدين".