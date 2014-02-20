هلال الجابر ونصر كارينيو.. بريق أمل أم لقطة ختام

لن تقتصر مواجهة متصدر الدوري السعودي النصر ومطارده الهلال داخل المستطيل الأخضر، الجمعة، بل هنالك مواجهة من نوع آخر، بين مدربين، الأول "كارينيو" الذي يسعى ليكون أول مدرب يعيد البطولات للنصر، وليؤكد أنه "الرهان الرابح" للنصر، أما الثاني، فهو مدرب الهلال سامي الجابر الذي لن يقف مكتوف الأيدي، وسيجاهد حتى لا يمر حصد النصر للبطولة عبر فريقه، وليؤكد هو الآخر أنه مدرب المهمات الصعبة، وستكون له كلمة في هذه القمة.

قمة النصر والهلال، ليست "ديربي" إنما حدث استثنائي رياضي لم تعشه الجماهير منذ سنوات طويلة. وينتظر عشاق الكرة الجمعة، مشهدين، إما استمرار المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة، في حال فوز الهلال، أو أن يتحول المشهد إلى لقطة ختام بفوز أو تعادل النصر، حيث سيتوج رسمياً بلقب الدوري.

مدرب النصر الأوروغوياني دانيال كارينيو ستكون له حسابات مغايرة عن جميع المباريات التي قاد فيها النصر للفوز والتصدر، وستكون المواجهة بالنسبة إليه مسألة حسم، وسيخرج كل أسلحته أمام الجابر، بينما لا مفر أمام الجابر سوى الانتصار حتى يبقي الأمل لجماهير الهلال بتحقيق البطولة.

كارينيو والدعم النفسي

على الصعيد الفني يدخل النصر المباراة مدعوماً بعدد وافر من نجومه، بعد أن منحهم الأوروجوياني كارينيو المدير الفني للفريق، راحة في مباراة الحزم في دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يكثف الجهاز الطبي جهوده لتجهيز هداف الفريق محمد السهلاوي، الذي كان يعاني من إصابة، ويبدو أنه جاهز بنسبة 60% وسيحاول الجهاز الفني الاستفادة منه حسب الحاجة إليه في المباراة.

وأعلن كارينيو أنه سيدخل المباراة بشعار الفوز، من خلال السيطرة على منطقة وسط الملعب، بالدفع بثلاثة محاور ارتكاز، هم إبراهيم غالب وشايع شراحيلي وعوض خميس ومعهم محمد نور كصانع ألعاب، على أن يكون أمامهم البرازيلي إيلتون وإلى جواره السهلاوي أو عماد الحوسني، وسيكون عبد الله العنزي في حراسة المرمى وأمامه خط دفاع مكون من خالد الغامدي وعمر هوساوي ومحمد حسين وحسين عبد الغني.

وكان الأمير فيصل بن تركي قد أكد أن فريقه سوف يسعى إلى حسم اللقب قبل فترة التوقف، على اعتبار أن المسابقة سوف تتوقف لمدة شهر عقب منافسات هذه الجولة.





قال عبده عطيف لاعب وسط النصر "أتمنى أن يكون الفريق في يومه حتى يتوج جهود موسم كامل من خلال تحقيق نتيجة إيجابية على الهلال تضمن لنا التتويج باللقب قبل نهاية المسابقة بثلاثة أسابيع".

وأضاف أن الفريق عمل جاهدا، وسعى جميع لاعبيه لتحقيق بطولة غابت طويلا وحان الوقت لتعود إلى النادي الذي يستحق البطولة وتمنى عطيف أن تكون القمة غدا على مستوى الحدث.

حنكة الجابر

أما في الجانب الثاني، فإن سامي الجابر يسعى لأن يثبت للجماهير وللنقاد قدرته وحنكته في الخروج بهذه المواجهة منتصرا، كما أنها فرصة له للرد على الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة، وتهدد استمراره مع الفريق، خاصة بعد أن تلقى الهلال خسارتين هذا الموسم من النصر تحت قيادته، كانت الأولى في الدور الأول من الدوري والثانية في نهائي كأس ولي العهد، والثالثة قد تكون قاصمة لمستقبله مع الفريق.





ومن جانبه أعلن الشلهوب قائد الفريق في وقت سابق أنهم لن يسلموا لقب الدوري للنصر، في إشارة إلى عزم الفريق على الفوز حتى يحرم النصر من التتويج من بوابة الهلال، بالإضافة إلى تعزيز آمال القافلة الزرقاء الضئيلة في اللقب.



ويخوض الهلال المباراة في غياب ثلاثة من لاعبيه، وهم الكوري الجنوبي كواك وسعود كريري لدواعي الإصابة، ومعهما نواف العابد لظروف عقابية من الجهاز الفني، بعد أن تم إبعاده عن التدريبات الجماعية، ويكتفي بالتمرين الانفرادي، وسوف يعوضه الجابر بقائد الفريق محمد الشلهوب.

وقد تفرض هذه الغيابات على الجابر اللعب بمحور ارتكاز واحد وهو الإكوادوري كاستللو، على أن يكون إلى جواره سليمان الفرج ومحمد الشلهوب في اليسار وسالم الدوسري في اليمين، ومن أمامهم ناصر الشمراني ويوسف السالم.



