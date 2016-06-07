تحديث إنستاغرام على iOS يسهل نشر الصور والفيديو

قامت إنستاغرام بتحديث تطبيقها على نظام iOS، والذي يجلب تسهيلات كبيرة في تجربة المستخدم، وذلك في طريقة نشر الصور ومقاطع الفيديو.

ويضيف التحديث الجديد إمكانية نشر الصور أو مقاطع الفيديو مباشرةً من داخل تطبيق الصور الخاص بالنظام أو من تطبيقات الطرف الثالث الخاصة بتعديل الصور، دون الحاجة إلى فتح إنستاغرام، وذلك عبر زر المشاركة. وكانت آبل قد أضافت هذه الميزة منذ عام 2014، لكن إنستاغرام لم تدعمها إلا في الإصدار الأخير من التطبيق رقم 8.2.

ويتيح التحديث الأخير للمستخدمين إمكانية إضافة وصف للصورة كذلك دون الحاجة لفتح تطبيق إنستاغرام، لكن سيضطر المستخدمون لفتح التطبيق إذا ما أرادوا إضافة فلاتر أو تأثيرات إنستاغرام على الصورة.

ويستطيع المستخدمون الاستفادة من الميزة الجديدة عبر زر المشاركة الموجود أعلى الصورة، ومن ثم السحب حتى الوصول إلى زر المزيد More، ثم اختيار تطبيق إنستاغرام، ومشاركة الصورة وإضافة تعليق عليها.

ويُذكر أن إنستاغرام قامت بإطلاق خوارزمية جديدة على شبكتها الاجتماعية، تحسن من أولويات عرض الصور ومقاطع الفيديو، حيث تقوم بوضع الصور ومقاطع الفيديو التي تتوافق مع اهتمامات المستخدم في البداية والتي نُشرت من قبل الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم بشكل أكبر.