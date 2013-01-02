مرسي يبعث بوفد رسمي للإمارات بعد اعتقال خلية الإخوان

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الذي قام بنقل رسالة خطية إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وجرى خلال اللقاء الذي حضره اللواء محمد رأفت شحاته رئيس جهاز المخابرات المصرية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، وعدد من المسؤولين استعراض عدد من القضايا المشتركة بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة عقب إعلان السلطات الأمنية الإماراتية إلقاء القبض على خلية تضم أكثر من 10 أشخاص من قيادة جماعة الإخوان المسلمين المصرية على أرض الدولة.



ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن مصدر مطلع أن التحريات والمتابعة لفترات تجاوزت السنوات لقيادات وعناصر الجماعة، أكدت قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة، في ما يطلق عليه تنظيمياً "المكاتب الإدارية".



ويقوم هذا التنظيم بتجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوفهم، كما أنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم الجماعة على أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحوّلوها إلى الجماعة الأم في مصر بطرق غير مشروعة، كما كشفت المتابعة تورط قيادات وعناصر الجماعة في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.

علاقات وثيقة

ومن ناحية أخرى، أكد المصدر وجود علاقات وثيقة بين جماعة الإخوان المسلمين المصرية وقيادات التنظيم السري في الإمارات المنظورة قضيته في نيابة أمن الدولة، حيث كان هناك تنسيق مستمر بين الطرفين، ولقاءات سرية، ونقل للرسائل والمعلومات بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر وقيادة التنظيم السري، وقدمت جماعة الإخوان المسلمين المصرية في الإمارات العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية.



وتوقع المصدر أن تكشف التحقيقات في القضية معلومات خطيرة عن المؤامرات التي كانت تحاك ضد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما توقع أن تشمل قائمة التحقيقات مئات العناصر المرتبطة بالشبكة الإخوانية، وقال إن بعض هذه العناصر قد أدرجت بالفعل في قائمة الممنوعين من السفر خارج الدولة تمهيداً لاستدعائها للتحقيق.