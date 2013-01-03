أنصار الدين تتراجع عن قرار وقف الأعمال الحربية في مالي آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: نواكشوط – فرانس برس

أعلن إياد اغ غالي، زعيم جماعة أنصار الدين، إحدى المجموعات الإسلامية المسلحة التي تحتل شمال مالي، في بيان نشره موقع "صحراء ميديا" الموريتاني الإخباري، الخميس، أن الجماعة "قررت تعطيل عرضها وقف الأعمال الحربية" الذي قدمته سابقاً في العاصمة الجزائرية.



وقال إياد اغ غالي في هذا البيان إن "أنصار الدين تقرر سحب عرض وقف الأعمال الحربية المتلازم مع المفاوضات التي جرت في واغاداوغو" بوساطة الرئيس البوركيني بليز كومباوري وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في الأزمة المالية.



وكانت الجماعة أعربت في 21 ديسمبر/كانون الأول في العاصمة الجزائرية عن استعدادها لوقف الأعمال الحربية والتفاوض مع السلطات المالية.