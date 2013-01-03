أويحيى يستقيل من قيادة حزب الأرندي في الجزائر آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: العربية.نت

قدم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) في الجزائر، أحمد أويحيى، استقالته من منصبه في رسالة وجهها إلى أعضاء المكتب الوطني والمنسقين الولائيين للحزب.



وأكد أويحيى في نص الرسالة، استقالته من قيادة الحزب ابتداء من 15 يناير/كانون الثاني الجاري، عشية دورة للمجلس الوطني، حسبما جاء في موقع "الشروق أون لاين".



وأوضحت مصادر قيادية في الحزب أن أحمد أويحيى لن يحضر دورة المجلس الوطني للحزب المقررة أيام 17 و18 و19 يناير/كانون الثاني، حيث يتوقع أن ينتخب خليفة له.



وازدادت الحركة المعارضة لأويحيى قوة خلال الآونة الأخيرة بانضمام شخصيات من الوزن الثقيل إليها كان أويحيى قد أبعدها من المراكز القيادية سابقاً.



يذكر أن أحمد أويحيى (61 عاماً) تولى عام 1999 منصب أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الليبرالي) الذي يعد حزب السلطة الثاني بعد حزب جبهة التحرير الوطني، ويشكل الحزبان تحالفاً رئاسياً في البرلمان لامتلاكهما الأغلبية المطلقة، ويهدف التحالف إلى تنفيذ برامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.