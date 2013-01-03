المطلك يدعو لاستقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكرة

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي صالح المطلك إلى استقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكّرة، على أن تتولى حكومة انتقالية جديدة مهمة الإعداد لتلك الانتخابات من دون رئاسة الوزراء الحالية، ثم لا ترشح نفسها في الانتخابات المقبلة.وكرر المطلك خلال برنامج "نقطة نظام"، الذي يُذاع على قناة "العربية"، وصفه في حينه للمالكي بأنه ديكتاتور، مؤكدا أنه لن يتراجع عن وصفه السابق.ومن جهة أخرى، وصف صالح المطلك قيام مجموعة من العسكريين باعتقال حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي، بأنها غير أخلاقية وغير قانونية، واصفاً القضاء العراقي بأنه غير نزيه في بعض مفاصله.

وفي غضون ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الخميس، المعتصمين قائلاً: "إن الوقت ليس مفتوحاً لكم"، في إشارة إلى عزمه إنهاء المظاهرات.



وحمّل المالكي مجلس النواب مسؤولية قوانين يطالب متظاهرون في عدة مدن سُنية بإلغائها، وأبرزها قانونا اجتثاث البعث ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مطالبتهم بعفو عام. وتشمل المحافظات التي تشهد تظاهرات ضد سياسة المالكي الأنبار والفلوجة والموصل.