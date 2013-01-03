جوبا تتهم الخرطوم بمهاجمة قواتها عشية قمة بين البلدين آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: نيروبي - فرانس برس

اتهم جيش جنوب السودان، الخميس، القوات السودانية بشنّ هجوم جوي وبري على قواته في منطقة حدودية، وذلك عشية قمة مقررة بين رئيس البلدين في أديس أبابا.



وقال المتحدث باسم الجيش الجنوبي، فيليب اغوير، إن سلاح الجو السوداني ألقى قنابل على منطقة راجا في ولاية بحر الغزال الغربي الواقعة في شمال غرب دولة الجنوب، مضيفاً أن المنطقة الحدودية نفسها شهدت أيضاً معارك بين جنود من البلدين.







وتابع: "لقد هاجمونا الأربعاء، والمعارك تواصلت حتى وقت متأخر من بعد الظهر، تلك منطقة نائية، لذلك نحن مازلنا بانتظار ورود حصيلة الخسائر".



وتعذر على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تأكيد الاتهامات الجنوبية، أو توثيق هذه المعلومات من أي مصدر مستقل في الحال.



وتأتي هذه الاتهامات عشية قمة مقررة الجمعة في العاصمة الإثيوبية بين الرئيس السوداني عمر البشير والجنوب سوداني سلفاكير، بهدف تفعيل الاتفاقات الأمنية والاقتصادية التي وقّعاها في سبتمبر/أيلول، ومازالت حبراً على ورق. وسيكون هذا أول اجتماع بينهما منذ توقيعهما تلك الاتفاقات.