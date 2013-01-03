قتيل في اشتباكات بين تنظيم محلي في صيدا وحزب الله آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: بيروت - قناة العربية، رويترز

أفاد مراسل قناة "العربية" في لبنان بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباك مسلّح في صيدا اندلع بين عناصر من التنظيم الشعبي الناصري، الذي يتزعمه أسامة سعد، ومسلحين من سرايا المقاومة التابعين لحزب الله، وكلاهما من فريق الثامن من مارس/آذار.



كما أفيد بأن القتيل يُدعى محمد ضرار، وهو من سرايا المقاومة.



وأفاد مصدر أمني لقناة "العربية" بأن إطلاق النار توقف منذ بعض الوقت، وأن الجيش اللبناني بدأ انتشاراً أمنياً مكثفاً في المنطقة التي وقع فيها الاشتباك بين ساحة الشهداء ونزلة صيدون بعد انتشار كثيف للمسلحين.



وكانت قوات الجيش اللبناني دفعت بعناصرها عقب الحادثة إلى المنطقة وضربت طوقاً أمنياً في محاولة لتطويق الاشتباكات التي استمرت نحو 40 دقيقة.



وذكر مصدر في الدفاع المدني أن عدداً من العائلات غادرت منازلها في المحلة بسبب كثافة النيران التي أطلقت.



وتضاربت الأنباء بشأن سبب المواجهات فبينما تردد أنها تعود لخلافات شخصية نقلت وكالة "رويترز" أنها وقعت على خلفية إشكالات مسلحة سابقة سجلت قبل أيام قليلة في المكان نفسه.