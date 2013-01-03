مقتل قيادي بارز في طالبان بعد هجوم شنته طائرة أمريكية آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: إسلام آباد - رويترز

قالت مصادر بالمخابرات وزعماء قبليون اليوم الخميس إن هجوماً صاروخياً نفذته طائرة أمريكية من دون طيار أودى بحياة قيادي بارز بحركة طالبان الباكستانية ونائبه وثمانية آخرين في شمال باكستان.



وأفادت المصادر أن مولوي نظير وزير، المعروف أيضا باسم الملا نظير، وهو قيادي مهم من قبيلة وزير، قتل ليل الأربعاء عندما أصابت صواريخ منزله الكائن في منطقة قريبة من وانا عاصمة وزيرستان الجنوبية قرب الحدود مع أفغانستان.







وأضافت أن نائبه، راتا خان، قتل أيضا معه في الهجوم، وكان نظير يفضل مهاجمة القوات الأمريكية في أفغانستان على مهاجمة الجنود الباكستانيين في باكستان وهو موقف أثار خلافات بينه وبين بعض قادة طالبان الباكستانية الآخرين.



وأصيب نظير في تفجير في نوفمبر/تشرين الثاني ويعتقد على نطاق واسع أن إصابته كانت نتيجة لخصومات مع قادة آخرين في طالبان.



وبعد التفجير بفترة قصيرة طلبت قبيلة وزير، التي ينتمي إليها نظير من قبيلة محسود التي ينتمي لها زعيم طالبان حكيم الله محسود مغادرة المنطقة.



وأسفرت الهجمات باستخدام طائرات من دون طيار عن مقتل العديد من كبار قادة طالبان، ومن بينهم بيت الله محسود سلف محسود في عام 2009 , حيث زادت الهجمات بطائرات من دون طيار بدرجة كبيرة، منذ أن تولى الرئيس الأمريكي باراك أوباما منصبه.



ووقعت خمس هجمات فقط بطائرات من دون طيار في عام 2007 ووصلت إلى ذروتها لتبلغ 117 هجوماً في عام 2010 ثم تراجعت إلى 46 هجوماً في العام الماضي.







وأصابت معظم الهجمات متشددين رغم أنها قتلت مدنيين أيضا, وتقول منظمات حقوقية إن بعض السكان يخشون هذه الهجمات بشدة إلى حد أنهم لا يريدون مغادرة منازلهم.



وتشير البيانات التي جمعها مكتب الصحافة الاستقصائية من تقارير إخبارية أن بين 2600 و3404 باكستانيين قتلوا في هجمات الطائرات من دون طيار بينهم عدد يتراوح بين 473 و889 أفادت تقارير بأنهم من المدنيين.



ومن الصعب التحقق من الخسائر في صفوف المدنيين، لأن مقاتلي طالبان يغلقون المواقع التي تتعرض لغارات الطائرات من دون طيار فور وقوعها.



ويقول بعض الباكستانيين إن الهجمات بطائرات من دون طيار تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية إنها تقتل قادة طالبان الذين أرهبوا السكان المحليين ودعوا إلى توقفها.