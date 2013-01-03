هيلاري كلينتون تغادر المستشفى بعد تماثلها للشفاء آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04 المصدر: واشنطن - وكالات

غادرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون المستشفى، الخميس، بعد تماثلها للشفاء من جلطة دماغية أصابتها قبل أيام.



وأظهرت صور عرضتها وسائل الإعلام الأمريكية هيلاري كلينتون، التي تعالج منذ الأحد في المستشفى البريسبيتاري في نيويورك إثر إصابتها بجلطة دموية، أثناء مغادرتها المستشفى.



وخضعت كلينتون للعلاج إثر تجلط دموي أصابها في رأسها بين المخ والجمجمة، كما أعطيت مضادات للتخثر، وأبدى أطباؤها ثقتهم في "شفائها الكامل".



وقد شُوهدت كلينتون أثناء مغادرتها المستشفى برفقة زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون وابنتها تشيلسي.