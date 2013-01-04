اجتماع مرتقب بين البشير وسلفا كير بأديس أبابا

من المقرر أن تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم قمة تجمع الرئيسين السوداني عمر البشير والجنوبي سلفا كير، بهدف إحياء الاتفاقات الاقتصادية والأمنية الموقعة في سبتمبر/أيلول الماضي بين البلدين.ويعد هذا اللقاء هو الأول بين رئيسي الدولتين منذ توقيع هذه الاتفاقات، وفي هذه الأثناء رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقمة سلفاكير والبشير، وأكد على ضرورة معالجة المشاكل العالقة بينهما بشكل حاسم.وفي إطار تعدادها لهذه المشاكل، تطرقت الأمم المتحدة في بيان خصوصاً إلى مسائل "الأمن، تحديد الحدود والوضع النهائي" لمنطقة أبيي المتنازع عليها.

وأعلنت الأمم المتحدة "استعدادها لمساعدة الطرفين على تطبيق اتفاقاتهما وحل كل الخلافات المستمرة" بينهما.



هذا وطالبت دولة جنوب السودان، الأمم المتحدة، بالتدخل لحماية مواطنيها من غارات جوية، قالت إن الخرطوم تنفذها على أراضيها، في ولاية شمال بحر الغزال الحدودية مع السودان.



وقال المتحدث باسم الجيش الجنوبي، فيليب أغوير، إن سلاح الجو السوداني ألقى قنابل على منطقة راجا في ولاية بحر الغزال الغربي الواقعة في شمال غرب دولة الجنوب، مضيفاً أن المنطقة الحدودية نفسها شهدت أيضاً معارك بين جنود من البلدين.



وتابع: "لقد هاجمونا الأربعاء والمعارك تواصلت حتى وقت متأخر من بعد الظهر (...) تلك منطقة نائية، لذلك نحن ما زلنا بانتظار ورود حصيلة الخسائر".



وتعذر على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تأكيد الاتهامات الجنوبية.