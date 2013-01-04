حلف الأطلسي يبدأ نشر صواريخ باتريوت في تركيا

أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، أن أولى صواريخ باتريوت أرض-جو التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والمخصصة لحماية تركيا من تهديدات سورية محتملة، وصلت إلى تركيا.وجاء في بيان لقيادة الجيش الأمريكي في أوروبا أن "عسكريين وتجهيزات أمريكية وصلوا اليوم (الجمعة) إلى القاعدة الجوية في انجرليك (في تركيا) لنشر بطاريات صواريخ باتريوت التابعة للحلف الأطلسي" كما طلبت تركيا.

وأضاف البيان أن "منظومة صواريخ باتريوت لن توضع في الحال قيد الخدمة".



وتابع أنه "في الأيام المقبلة سيتم إرسال طائرات على متنها حوالي 400 جندي وتجهيزات إضافية إلى تركيا، وسترسل تجهيزات أخرى بحراً، لتصل في وقت لاحق هذا الشهر".



وإضافة الى الولايات المتحدة، تشارك في نشر منظومة باتريوت الدفاعية في تركيا كل من ألمانيا وهولندا، بحسب ما أعلن الحلف، مشيرا إلى أن كلا من الدولتين سترسل بطاريتي صواريخ و400 جندي.



وسيتم نشر هذه البطاريات والجنود في جنوب تركيا بناء على طلب تقدمت به الأخيرة ووافق عليه الحلف، وذلك بهدف حماية أنقرة، عضو الحلف، من "تهديدات سورية محتملة".



وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن قائد الجيش الإيراني قوله إن اعتزام الناتو نشر بطاريات صواريخ باتريوت على الحدود السورية-التركية يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية تشمل أوروبا.



وكانت تركيا طلبت في نوفمبر/تشرين الثاني من الحلف نشر بطاريات باتريوت المصممة لاعتراض الصواريخ أو الطائرات، بعد محادثات بشأن كيفية تعزيز أمن حدودها في أعقاب تعرض أراضيها لإطلاق نار متكرر من داخل الأراضي السورية.