عباس يعتمد اسم دولة فلسطين على معاملات السلطة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس مراسيم باعتماد اسم "دولة فلسطين" وشعارها على جميع الأوراق والمعاملات الرسمية للسلطة الفلسطينية.وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإن توقيع هذه المراسيم الرئاسية، جاء في سياق تجسيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي برفع مستوى تمثيل فلسطين إلى "دولة غير عضو تتمتع بصفة مراقب" بالأمم المتحدة.وذكرت الوكالة أنه سوف تصدر مراسيم أخرى بهذا الخصوص خلال الأيام القادمة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت رفع مستوي تمثيل فلسطين إلى "دولة غير عضو تتمتع بصفة مراقب" بالأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتأييد 138 دولة وامتناع 41 عن التصويت ورفض 9 دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.



وسيتم التعديل في الأوراق الرسمية والأختام واليافطات والمعاملات الخاصة بمؤسسات السلطة باستبدال اسم "السلطة الوطنية الفلسطينية"، حيثما يرد باسم "دولة فلسطين"، واعتماد شعار دولة فلسطين فيها.



في المقابل لن يتم أي تعديل على الاسم والشعار في الأوراق الرسمية والأختام والمعاملات واليافطات لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.