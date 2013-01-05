مقاتلو القاعدة وأنصار الدين يزحفون على موبتي المالية آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: الرباط - عادل الزبيري

قالت مصادر لـ"العربية" إن هجوما وشيكا سيقع على مدينة موبتي المالية، من قبل مقاتلين من تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الدين، الذين قاموا بتحرك عبر قافلة من حوالي 100 مركبة محملة بالعتاد العسكري، يقودها المدعو عبد الحميد أبو زيد.



وانطلقت القافلة العسكرية من تومبكتو للسيطرة على مدينة موبتي، انطلاقا من صباح الخميس الماضي، وهذه الخطوة تشير إلى رغبة القاعدة بالساحل والصحراء بشراكة مع الجماعات الدينية المتحالفة معها في شمال مالي، في التوسع صوب مدن، لا تزال تخضع للسلطات المالية.



وأوضحت مصادر "العربية" بأن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المدعو عمر حماحا، المعروف بأنه أمير جماعة أنصار الشريعة الدينية المتشددة، وصل من الحدود المالية إلى مدينة تومبكتو قبل التوجه لمدينة موبتي، للمشاركة في عملية عسكرية لبسط نفوذ الجماعات الدينية المتشددة على هذه المدينة.