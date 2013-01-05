12 حالة وفاة و352 إصابة بأنفلونزا اتش 1 إن 1 بالضفة آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: رام الله - نظير طه

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور طريف عاشور اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات بأنفلونزا "H1N1" قد ارتفع إلى 12 حالة وفاة، بوفاة طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما ارتفع عدد الإصابات المثبتة إلى 352 إصابة حتى الآن.







وأكد عاشور أن الوفيات لا تزال تقع ضمن الدائرة التي تصنف طبيا بالمناعة المنخفضة كالأطفال تحت سن الخمس سنوات، والمسنين فوق سن 65 عاما والحوامل خاصة بعد الشهر الرابع وأصحاب الأمراض المزمنة كمرضى القلب والرئتين والسرطان والكلى.



إلى ذلك، أعلن الدكتور أسعد رملاوي مدير عام الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة الفلسطينية أن إدارته بدأت حملة مكثفة عن طريق توزيع عشرات الآلاف من النشرات التوعوية والبوسترات التثقيفية في كافة المحافظات الفلسطينية، تشترك فيها الفضائيات المحلية والتلفزيونات والإذاعات المحلية، إضافة إلى كافة مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية والخاصة.



وأوضح المتحدث أن لقاء عقد في بيت لحم ضم نحو 300 طبيب وعامل صحة تم خلاله توزيع آلاف النشرات التوعوية على الحضور من أجل نشرها على الجمهور، كما سيقام لقاء مشابه في رام الله، وفي كل محافظة فلسطينية. مؤكدا أن الأردن كان أعلن مؤخرا عن تشخيص 49 إصابة بالفيروس، كذلك أعلنت دول مثل تركيا واليمن والسعودية تشخيص عدد من الإصابات.



وسجل الدكتور رملاوي أن فيروس "H1N1" أصبح يصنف ضمن الأنفلونزا الموسمية بعد انحسار موجة الوباء الأخيرة عام 2010 وفق تصنيفات منظمة الصحة العالمية التي لا تطلب من الدول الإبلاغ عن الحالات المكتشفة بعد ذلك التاريخ.