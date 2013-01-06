السجن سنتين مع الشغل والنفاذ للمغرّد الكويتي راشد العنزي آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

قضت محكمة الجنايات، الأحد، بحبس المغرد راشد العنزي لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية ما ثبت في حقه من إساءة للذات الأميرية، بعدما استقر للمحكمة ما لديها من أدلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية.



وكانت محكمة الجنايات حجزت قضية مغرد تويتر راشد العنزي، المتهم في قضية أمن دولة "المساس بالذات الأميرية" إلى جلسة اليوم 6 يناير للحكم.



وقررت النيابة العامة في وقت سابق حجز العنزي 10 أيام على ذمة التحقيق على أن يتم عرضه على قاضي التجديد، وذلك عن تهمة المساس بالذات الأميرية وسوء استخدام الهاتف والاشتراك بمسيرة غير مرخصة. وبعدها تم إخلاء سبيله بضمان مالي 2000 دينار ومنعه عن السفر.







والعنزي هو أحد المغرّدين السبعة الذين يحاكمون في قضية أمن دولة بهذه التهمة، وهي هاشتاق "البطارية" على تويتر.



ومن ناحية ثانية تنظر ذات المحكمة يوم غدٍ النطق كذلك الحكم على المغرد عياد الحربي بنفس التهمة.







ومن جهة أخرى أجلت المحكمة قضية أمن دولة المتهم فيها المغرّد حامد الخالدي لجلسة 20 يناير الجاري.