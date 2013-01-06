السلطات التركية تمنع طائرة ممتلئة بالذهب من المغادرة آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: اسطنبول - فرانس برس

ذكرت وسائل الإعلام التركية الأحد أن طائرة تابعة لشركة الشحن التركية "يو أل أس كارغو" تحمل شحنة تزن طناً ونصف الطن من السبائك الذهبية، جاثمة منذ الثلاثاء في مطار اسطنبول الدولي، لأن السلطات التركية تعتبر أن وثائقها غير قانونية.







وأوضحت إحدى شبكات التلفزيون التركي الإخبارية أن الطائرة، وهي من طراز أيرباص أيه 330، التي كانت تقوم برحلة بين غانا ودبي (الإمارات العربية المتحدة) وحولت مسارها إلى مطار أتاتورك بسبب مشاكل على علاقة بالوقود.







وبسبب غياب بعض الوثائق الإدارية، تقرر عدم السماح للطائرة بالإقلاع واحتجزت الشحنة، كما فرضت أجهزة الشرطة رقابة مشددة حول الطائرة لمنع أي محاولة إقلاع، كما أوضحت شبكة "تي آر تي" التلفزيونية الرسمية.







وتطرقت وسائل الإعلام إلى فرضيات عدة، منها أن شحنة الذهب هي دفعة تسددها غانا إلى إيران التي تواجه عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وتنقل عبر دبي لكي لا تلفت الأنظار.







لكن السلطات التركية والمسؤولين في شركة النقل لم يدلوا بأي تعليق حول هذه القضية حتى الآن.