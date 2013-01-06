جواز سفر فلسطيني أول ثمار العضوية في الأمم المتحدة آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: رام الله – فرانس برس

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، قراراً بالبدء بإصدار جوازات سفر وبطاقات هوية ورخص للمركبات وطوابع بريد تحمل اسم "دولة فلسطين".



وأكد بيان رسمي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القرار يأتي "تجسيداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وقالت الوكالة إن هذا القرار، إنما يهدف إلى تكريس الدولة "على الأرض وبناء مؤسساتها، وتعزيز ولايتها على شعب فلسطين، وسيادتها على أرضها، وخطوة نوعية جديدة على طريق الاستقلال الوطني الناجز لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".



وتستخدم السلطة الفلسطينية على كافة وثائقها الرسمية، حتى صدور هذا القرار، اسم السلطة الفلسطينية الذي نص عليه اتفاق أوسلو، الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1993.



ويطلب القرار الصادر عن عباس من مجلس الوزراء أن يعد خلال فترة أقصاها شهرين، "تعديلات على القوانين والنظم النافذة وإعداد نماذج مقترحة، لكل من جواز السفر، وبطاقة الهوية، والرقم الوطني، ومستندات تسجيل السكان والأحوال الشخصية، ورخص المركبات والقيادة وطوابع الإيرادات بأنواعها لدولة فلسطين".



ونص القرار على أن "يتم إعداد نظام خاص بالرقم الوطني لكل فلسطيني حيثما تواجد وذلك بهدف استخدامه في التعريف بجنسيته ولتضمينه في وثائق التعريف الرسمية ولأغراض الإحصاء الوطني".



وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لصالح اعتماد فلسطين دولة غير كاملة العضوية.