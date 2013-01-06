4 إيطاليين مفقودون بينهم فيتوريو ميسوني نجل مصمم الأزياء آخر تحديث: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الأحد 23 صفر 1434 هـ - 06 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: روما - فرانس برس

أعلنت وزارة الداخلية الفنزويلية السبت أن أربعة إيطاليين - من بينهم فيتوريو ميسوني، وهو نجل مصمم الأزياء الشهير أوتافيو ميسوني وزوجته ماوريزيا كاستيغليوني - أصبحوا في عداد المفقودين بعد أن غادرت طائرتهم الصغيرة جزر لوس روكيس الفنزويلية متجهة إلى كاراكاس.







وقد تم الإبلاغ عن اختفاء الطائرة الجمعة عند الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش، وقامت سفن عدة بالبحث عنها السبت.







ويذكر أن دار ميسوني للأزياء التي أسسها أوتافيو ميسوني سنة 1953 يديرها اليوم أولاد مصمم الأزياء الثلاثة، ومن بينهم فيتوريو المولود سنة 1954 والمسؤول التجاري عن الماركة الإيطالية.







وقد اجتمع المسؤولون عن دار الأزياء في منطقة سوميراغو القريبة من ميلانو والتي تتخذها مجموعة ميسوني مقراً لها في انتظار الحصول على معلومات عن الحادثة، فيما بقي ذوو فيتوريو ميسوني في منزل العائلة، بحسب وسائل الإعلام.







وقد أشارت هذه الأخيرة إلى وقوع حادثة مماثلة في 4 يناير/كانون الثاني 2008، عندما اختفت طائرة تحمل 14 شخصاً من بينهم 8 إيطاليين في المنطقة نفسها، بينما كانت متوجهة إلى لوس روكيس من كاراكاس, ولم يتم العثور على أي أثر للطائرة أو ركابها.