ائتلاف العراقية يستنكر بيان عزت الدوري

أعلن "ائتلاف العراقية" عن استنكاره واستغرابه من البيان الهجين الذي أطلقه بعض أعضاء "دولة القانون"، والذي لا يقل سوءاً عن بيان عزة الدوري الذي سبقه، مطالبين "العراقية" بتوضيح موقفها من خطاب عزة الدوري الذي بثه من محافظة بابل قبل أيام قليلة.وقالت ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية، إن "الأجدر بهؤلاء أن يطالبوا السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يوضح للمواطنين كيف تمكّن الدوري من الوصول إلى محافظة بابل المدججة بالأجهزة الأمنية التابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة".

وقالت إن قيادة "ائتلاف العراقية" فيها شخصيات ناضلت ضد الديكتاتورية المقيتة لعقود من الزمن، وضحّت من أجل تخليص العراق من جمهورية الخوف، على العكس من بعض الذين كانوا يرفلون في رضا الحكام بالأمس، ويدعون عكس ذلك اليوم.



وقالت إن الشعب العراقي يعلم مَنْ هو المستفيد من ظهور عزة الدوري في الإعلام، وبالتأكيد المستفيد ليس المحتجين أو "ائتلاف العراقية"، وإنما مَنْ يسعى لقمع هذه المظاهرات وتكميم أفواه المواطنين، وتساءلت عن إمكانية وجود أطراف متواطئة مع الدوري بهدف إفشال التظاهرات ومطالب الشعب المشروعة.



وأكدت الدملوجي حرص ائتلاف العراقية على استمرار التظاهرات سلمية ومستقلة، ورفضه أن يتسلق أي طرف على أكتاف المتظاهرين ويدعي قيادتها.