كلينتون تستأنف مهامها بعد علاجها من جلطة دموية آخر تحديث: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1434 هـ - 07 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: واشنطن - فرانس برس

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ستستأنف اليوم الاثنين مهامها الرسمية، وذلك بعد خمسة أيام من خروجها من المستشفى الذي عولجت فيه من جلطة دموية.



وستلتقي كلينتون (65 عاما) مع مساعديها في اجتماع مغلق اليوم الساعة 14.15 بتوقيت جرينتش، في بداية جدول أسبوعي يتضمن نحو 12 اجتماعا، من بينها ثلاثة اجتماعات في البيت الأبيض.



وخرجت كلينتون من المستشفى في نيويورك يوم الأربعاء، بعد أن قضت فيه عدة أيام تلقت خلالها أدوية تمنع تجلط الدم لمعالجة الجلطة الموجودة في وريد خلف أذنها اليمنى. ولزمت كلينتون منزلها في نيويورك منذ ذلك الوقت.



وواجهت كلينتون خلال الشهر الماضي عدة مشكلات صحية، من بينها إصابتها بفيروس في المعدة وارتجاج في المخ، وقال أطباؤها إنهم يتوقعون أن تشفى تماما.



وقالت وزارة الخارجية إن كلينتون كانت تواصل عملها من خلال التحدث مع معاونيها وتلقي مذكرات.



وأضافت أن أول اجتماع لها في البيت الأبيض هذا الأسبوع سيعقد يوم الثلاثاء، ويضم وزير الدفاع ليون بانيتا ومستشار الأمن القومي توم دونيلون.



ومن المقرر أن تلتقي أيضا مع سفيري إيرلندا وجنوب إفريقيا الثلاثاء، ومع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في وقت لاحق من الأسبوع.