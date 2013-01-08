الخارجية التركية نشر الباتريوت يتم تحت سيطرة تركيا آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1434 هـ - 08 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: أنقرة - الأناضول

أعلنت الخارجية التركية، أن جميع خطوات نشر صواريخ الباتريوت، تتم تحت السيطرة التركية، وبإشراف الجيش التركي.



وذكرت في بيان لها أن اجتماع وزراء خارجية الناتو، الذي عُقد في الرابع من الشهر الماضي، قرر أن ترسل كل من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا، بطاريتي باتريوت إلى تركيا، بغرض الدفاع عن الشعب التركي والأراضي التركية، والإسهام في تهدئة أزمة اندلعت ضمن حدود الناتو.



وأكدت أن بطاريات الباتريوت تستخدم لأغراض دفاعية فقط، ولا يمكن أن تستخدم في الهجوم، أو في إنشاء منطقة حظر جوي.



وأفاد البيان، أن مواضع نشر البطاريات، يتم تحديدها بما يتلاءم مع تقنياتها العسكرية، وبالشكل الذي يوفر أفضل وأشمل حماية ممكنة للمدنيين بشكل خاص.



وبدأت البطاريات، وفقا للبيان، في التحرك باتجاه تركيا خلال الشهر الحالي، في حين يستمر العمل على استكمال التجهيزات التقنية اللازمة لتهيئة البطاريات للعمل في أقصر وقت ممكن.